Nubifragio a Roma, la città si allaga | VIDEO

Un vero e proprio nubifragio che ha messo in ginocchio Roma. Nella tarda serata di ieri, a partire dalle 22.30 circa, una bomba d’acqua si è abbattuta sulla Capitale, causando allagamenti, disagi e paralisi del traffico. Le aree delle zone Magliana, Pisana, Portuense, Battistini, Balduina, sono state quelle più colpite.

Diverse le segnalazioni che sono arrivate ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, con automobilisti rimasti intrappolati nei sottopassaggi, famiglie che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni ai piani seminterrati e cittadini che hanno riscontrato diversi problemi nelle stazioni della metropolitana.

Tra le stazioni della metro A Ottaviano e Lepanto, si è reso necessario anche l’intervento dei militari, che hanno dovuto prendere delle contromisure rispetto agli allagamenti che hanno interessato le aree di scambio dei passeggeri. La linea è stata chiusa e la circolazione dei treni è stata sospesa.

NUBIFRAGIO ROMA, STAZIONI METRO A ALLAGATE

NUBIFRAGIO ROMA, I DANNI CAUSATI DALLA PIOGGIA

E, ancora, crolli di alberi che hanno bloccato la viabilità sulla via del Mare, in direzione di Ostia, semafori in tilt che hanno rallentato il traffico in prossimità degli incroci e carenze nel servizio di trasporto pubblico e di taxi, aggravate anche dal black-out (precedente e non legato alle condizioni atmosferiche) alla stazione di Roma Termini.

Disagi anche al Foro Italico, dove sono in corso gli Internazionali d’Italia di tennis. L’ultimo quarto di finale in programma tra Del Potro e Djokovic è stato rinviato a oggi perché il campo è stato reso impraticabile dalla pioggia.

La situazione meteorologica, tuttavia, sarebbe in via di miglioramento. Dopo gli scrosci violenti della serata e della notte, infatti, sono attese schiarite nel corso della giornata di oggi. Restano comunque, negli occhi di tutti, le immagini di un venerdì capitolino difficile da dimenticare.

(FOTO: screenshot video pubblicato su pagina Facebook Roma fa schifo)