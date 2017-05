DiCaprio torna single per l’estate 2017: la modella Nina Agdal esce di scena

Il gossip di queste ore si infittisce di notizie legate a Leonardo DiCaprio. L’attore e produttore cinematografico sarebbe tornato single a quarantadue anni. Storia deludente quella con l’apprezza e seguitissima modella danese Nina Agdal, i cui diciassette anni di differenza non sembravano essere un problema nelle fasi iniziali della loro invidiatissima love story. I due avevano iniziato la relazione appena un anno fa e fino allo scorso marzo stati avvistati e fotografati insieme a scambiarsi effusioni in pubblico.

LEONARDO DI CAPRIO E NINA AGDAL: FINISCE LA STORIA DI AMORE PIU’ INVIDIATA AL MONDO

Durante la scorsa settimana si erano accesi i pettegolezzi dopo la pubblicazione da parte del Daily Mail di nuovi scatti, i quali immortalati il celebre attore di Titanic in compagnia di una misteriosa donna bruna a Malibù. Una fonte vicina alla coppia avrebbe successivamente confermato allo stesso giornale le notizie sulla crisi che stava attraversando la coppia. Motivi avvolti nel mistero, anche se si prevede un’estate di fuoco per entrambi. L’ultima uscita pubblica di Leo e Nina è quella di Hollywood, in cui le star, pur essendo l’uno accanto all’altra durante un pranzo, si mostravano molto distanti: DiCaprio non si staccava dal cellulare, impegnato a scambiare messaggi. Lei era avvolta nel silenzio.