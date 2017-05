Mark Zuckerberg post autobiografico: ecco come ha reagito quando è stato accettato ad Harvard | VIDEO

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha postato sul suo social network un video risalente a 15 anni fa, quando ha saputo di essere stato ammesso ad Harvard. Il filmato è stato girato dal padre e mostra un giovane Zuckerberg entusiasta per la notizia: le immagini, infatti, si riferiscono al momento esatto in cui apre la mail che la prestigiosa università gli aveva scritto, comunicandogli l’ammissione.

MARK ZUCKERBERG HARVARD: IL MOMENTO IN CUI È STATO AMMESSO

IL MOTIVO DEL POST SULL’AMMISSIONE DI MARK ZUCKERBERG AD HARVARD

L’occasione per il post e per il video autobiografico è rappresentata dal fatto che la settimana prossima il fondatore di Facebook si recherà presso l’ateneo di Harvard per ritirare una laurea ad honorem. Zuckerberg, nonostante l’ammissione, non completò il ciclo di studi all’università, perché si dedicò completamente al progetto del social network più famoso del mondo.

«Prima di andare al college – aveva svelato Zuckerberg -, mia madre aveva scommesso che mi sarei ritirato, mia sorella che si sarebbe laureata prima di me, io che, alla fine, avrei preso la laurea. In questi giorni, il cerchio si sta chiudendo». Tutto è bene quel che finisce bene, insomma.

(FOTO: Andrej Sokolow/dpa)