Addio al signore degli Oscar Tv: è morto Daniele Piombi

Si è spento oggi a Roma Daniele Piombi, signore incontrastato degli Oscar della Tv. Aveva 83 anni ed era un volto della televisione italiana estremamente conosciuto. La sua carriera è sempre stata divisa tra la Rai e le emittenti private. Ma Piombi era noto al grande pubblico soprattutto come instancabile conduttore delle serate in cui venivano assegnati i premi ai migliori programmi del piccolo schermo.

LA CARRIERA DI DANIELE PIOMBI

Piombi era nato a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, il 14 luglio 1933. A ufficializzare la notizia della sua scomparsa è stato l’account Facebook ufficiale del conduttore:

Il suo esordio televisivo, appena 22enne, si celebrò con il programma televisivo «Viaggiare», trasmesso dalla Rai nel 1955. È stato conduttore di kermesse musicali importanti come il Festivalbar e l’Eurovision Festival nel 1988, quando fu il commentatore designato dalla Rai. Prima c’era stata l’invenzione dell’Oscar Tv, che risale al 1960.

L’ultima sua fatica è stato il documentario «L’itinerario di Colombo nella Repubblica Dominicana», venduto in tutto il mondo e una serie di puntate in onda su Rai International che hanno avuto come tematica principale la moda e il Made in Italy esportato in tutto il mondo.

(FOTO: ANSA/CLAUDIO ONORATI/on)