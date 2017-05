Le Iene mostrano un esorcismo: le possessioni demoniache tra scienza e fede

Un servizio che ha turbato diversi spettatori del programma televisivo Le Iene andato in onda ieri sera su Italia Uno. Luigi Pelazza ha intervistato una donna che ha affermato di essere stata posseduta dal demonio e ha tastato le reazioni della comunità scientifica e di quella religiosa sull’argomento.

IL SERVIZIO IENE ESORCISMO

Nel servizio, Le Iene hanno mostrato un rituale di preghiera collettivo in una cittadina del sud Italia, nel corso del quale diverse persone hanno iniziato a gridare e a dimenarsi, indicando il sacerdote esorcista sull’altare. Le immagini sono di forte impatto e mostrano diverse persone, soprattutto donne, in preda a veri e propri deliri.

.@luigipelazza ci parla di religione, scienza e possessioni demoniache, assistendo di persona a un rito di esorcismo. Ora a #LeIene pic.twitter.com/hnk1PMGqle — Le Iene (@redazioneiene) 17 maggio 2017

In un passaggio successivo, Pelazza ha intervistato lo psichiatra Valter Cascioli, autorevole esponente della comunità scientifica che ha assunto una posizione particolare in materia di esorcismi. Mentre molti suoi colleghi, infatti, non si sbilanciano sulla natura di questi fenomeni, il dottor Cascioli sembra essere convinto dell’esistenza delle presenze demoniache: «Molti esorcisti – dice – mi chiedono consulenze per discernere cos’è male psichico e cosa male demoniaco. Posso dire che, grazie agli esercisti, molte persone oggi stanno bene».

Pelata ha poi raccolto la testimonianza di padre Gianfranco Macor, un prete esorcista di lungo corso: «Non ho paura quando faccio un esorcismo perché so che tra me e il demonio c’è Gesù Cristo». Infine, nel servizio vengono mostrate le immagini di un esorcismo fisicamente avvenuto qualche tempo fa e a cui Le Iene hanno assistito.

La chiusura del lavoro giornalistico è affidata nuovamente al dott. Cascioli che ha riaffermato l’utilità degli esorcismi, nel caso in cui le terapie mediche a cui pazienti con problemi di malessere fisico e psichico si sottopongono non dovessero funzionare.

(FOTO da account Twitter @redazioneiene)