La bestemmia di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia| VIDEO

Fabio Fognini è stato protagonista di un nuovo episodio controverso sul campo degli Internazionali d’Italia di Roma . Durante la sua partita giocata all’impianto del Foro Italico contro Alexander Zvererv il tennista italiano ha infatti bestemmiato contro l’arbitro, mentre il giudice era sceso per controllare la chiamata e controllare il segno della palla sulla terra rossa.

Come si sente piuttosto nitidamente in questo video tratto da Twitter si nota come Fabio Fognini abbia rivolto un’imprecazione contro Dio sul centrale del Foro Italico. Una nuova scivolata per un atleta che spesso cade in simili episodi controversi. Solo pochi giorni fa il tennista italiano più talentuoso degli ultimi anni aveva inveito contro gli spagnoli, insultandoli, per il tifo contro subito durante la partita contro Rafa Nadal all’Atp di Madrid. In passato Fognini era stato anche multato dalla federazione del tennis per i suoi comportamenti irriguardosi nei confronti degli spettatori e degli avversari. Anche nella partita contro Zverev, persa con un secco 6-3, 6-3, Fognini si è contraddistinto anche per un altro insulto finale verso l’arbitro dopo aver stretto la mano all’avversario dopo la conclusione.

#Roma | Con esta derecha a la red de Fognini, Alex Zverev sellaba su pase a QF pic.twitter.com/ZNzgj17b7Y — Mundo Tenis (@mundotenis31) 18 maggio 2017

Un gesto maleducato e piuttosto raro nel tennis, visto che la sportività a fine incontro è una regola pressoché rispettata da tutti i giocatori. Fabio Fognini non è riuscito a trattenere il nervosismo e la delusione per esser stato battuto nettamente da Alexander Zverev, dopo aver eliminato il numero 1 al mondo, Andy Murray, con una partita formidabile. Alti e bassi in realtà piuttosto tipici per un tennista molto talentuoso ma anche irregolare come Fognini, capace di alti e bassi come pochi altri giocatori del circuito. Gli Internazionali di Italia finiscono così per il tennista ligure agli ottavi, dopo che l’eliminazione di Murray aveva suscitato grande attese per la prosecuzione del suo torneo.

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI