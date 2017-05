È fuga dalla Rai: via anche Alberto Angela?

Sarebbe l’ennesimo, durissimo colpo per la Rai. Dopo il possibile addio di Fabio Fazio e dopo l’annuncio della firma di Nicola Savino per il programma Mediaset Le Iene, il servizio pubblico deve fare i conti con le voci di un presunto passaggio di Alberto Angela al network Discovery, in modo particolare a Canale Nove. Lo stesso percorso, in sostanza, di un altro volto noto come Maurizio Crozza.

LE VOCI SUL FUTURO DI ALBERTO ANGELO

La voce arriva direttamente dal noto sito TvBlog, esperto nelle questioniate riguardano il mondo del piccolo schermo, mentre da Dagospia fanno sapere che il divulgatore scientifico sarebbe attratto da una proposta di Sky di dedicargli un intero canale per i suoi programmi. Si tratta, ovviamente, soltanto di ipotesi e di voci di corridoio, ma la notizia è comunque un campanello d’allarme per il servizio pubblico.

Attualmente, Alberto Angela è uno dei volti di punta di RaiTre, la rete che in queste settimane sta mandando in onda le puntate dell’ultima stagione di Ulisse – il piacere della scoperta. Inoltre, il noto conduttore di trasmissioni scientifiche sta preparando una serata speciale su Rai Uno dedicata a Venezia, sulla scia di quelle dedicate al museo egizio di Torino e a San Pietro a Roma.

La Rai, quindi, deve mettere a referto un altro mal di pancia, successivo alle vicende che hanno coinvolto nei giorni scorsi Fabio Fazio (che sia in incontri pubblici, sia sui social network ha rimarcato più volte il suo senso di inadeguatezza ad essere «avvertito come un peso»), Massimo Giletti (che nell’ultima puntata de L’Arena ha seminato più di un dubbio sul proprio futuro) e, appunto, Nicola Savino che ormai sembra essere destinato a cambiare casacca e a passare da Quelli che il calcio a Le Iene.

(FOTO: ANSA/GIORGIO ONORATI)