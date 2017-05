La foto del Comune di Roma con il gabbiano che finisce in epic fail

Oggi il Comune di Roma ha dato il suo buongiorno così.

Vista Fori imperiali con un bel gabbiano. Non è finita benissimo. Qualcuno tra i commenti sottolinea come la presenza del volatile in città sia legata alla spazzatura di Roma.

«C’è da vergognarsi a postare una foto così sul profilo ufficiale Facebook di Roma Capitale», commenta Marco. «Il gabbiano vive nelle località di mare e Roma non è un porto. I gabbiani sono endemici a Roma per la spazzatura e la sporcizia perennemente a portata di becco». «Vorrei sapere chi sono i geni che lavorano alla comunicazione», aggiunge Valeria. «Il nuovo assunto per la derattizzazione di Roma?», commenta un altro utente. Insomma, la foto diventa virale. Non però per il suo cielo azzurro.