Nicola Savino ha lasciato la Rai. Il conduttore approderà a Mediaset, dove ha firmato un contratto per le prossime due stagioni. Savino presenterà le Iene su Italia Uno, e lavorerà a un nuovo progetto per ora riservato. Il presentatore torna così alle Iene, programma di cui è stato autore e voce fuori campo all’inizio della sua carriera fortunata. L’addio alla Rai di Nicola Savino è stato ufficializzato ieri sera. Il conduttore di Quelli che il calcio ha così ufficializzato uno dei primi abbandoni di peso alla TV pubblica, che sembra poter subire una pesante emorragia di volti noti dopo l’introduzione del tetto ai compensi agli artisti. Savino conduceva Quelli che il calcio, la storica trasmissione dedicata al campionato italiano di calcio della domenica pomeriggio dal 2013. In precedenza aveva partecipato da inviato durante diverse stagioni in cui la presentatrice era stata Simona Ventura. Nicola Savino ha condotto diversi programmi di grande successo sulla Rai, come L’Isola dei Famosi. Il conduttore aveva già lavorato con Mediaset durante il suo lavoro in TV negli ultimi anni, conducendo Matricole&Meteore nel 2010 e Colorado nel 2009 e nel 2010,. Nicola Savino, che ha lavorato a lungo come autore TV, era diventato famoso a inizio carriera come voce di Radio Deejay, dove è stato a lungo protagonista della trasmissione di Linus Deejay Chiama Italia.