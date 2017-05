Hayden investito in bici nei pressi di Rimini: è in gravi condizioni

Non si ferma la tragedia dei ciclisti sulle strade italiane. Ancora una volta, poi, si tratta di una vittima illustre che ora è in gravi condizioni. Nicky Hayden, ex campione del mondo di Moto GP e attuale pilota di Superbike, è stato investito sulla Riccione-Tavolato, mentre si stava allenando con un gruppo di amici dopo il GP d’Italia che si è corso a Imola. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.

L’INCIDENTE DI NICKY HAYDEN

Secondo fonti della locale polizia municipale, il pilota sarebbe stato investito da una Peugeot, avrebbe sfondato il parabrezza dell’automobile e poi sarebbe stato scaraventato a terra. Immediati i soccorsi, con il 118 che ha trasportato il campione statunitense all’ospedale Infermi di Rimini, in codice rosso a causa di un politrauma cranico e toracico. Successivamente, è stato trasportato nell’ospedale di Cesena.

Nicky Hayden si trovava in Italia dove aveva corso le due prove del GP di Imola lo scorso 14 maggio, chiuse con un ritiro e con un dodicesimo posto. Lo statunitense corre con il team Honda World Superbike.

LE ANALOGIE TRA L’INCIDENTE DI MICHELE SCARPONI E QUELLO DI NICKY HAYDEN

L’incidente è solo l’ultimo dei tanti episodi che vedono coinvolti ciclisti e automobilisti sulle strade italiane. E torna subito alla memoria la tragica scomparsa di Michele Scarponi avvenuta meno di un mese fa sulle strade marchigiane, mentre si stava allenando in vista del Giro d’Italia 2017.

(FOTO: Theo Karanikos via ZUMA Wire)