Si sapeva già che la sua presidenza di giuria al Festival di Cannes sarebbe stata tutt’altro che banale. Non smentisce le attese Pedro Almodovar che, alla conferenza stampa di presentazione della 70ma edizione della kermesse cinematografica, fa subito un’entrata a gamba tesa su Netflix. Mai nominato, ma abbastanza chiaro come bersaglio.

I FILM A CUI SI RIFERISCE PEDRO ALMODOVAR

Il regista premio Oscar con Tutto su mia madre e con Parla con lei ha dichiarato che «sarebbe un paradosso assegnare la Palma d’oro a un film non destinato alle sale cinematografiche». E questo suona come un vero e proprio campanello d’allarme per The Meyerowitz Stories del regista americano Noah Baumbach e Okja del sud-coreano Bong Joon-Ho, entrambi in concorso ma destinati soltanto alla visione degli abbonati del servizio offerto da Netflix.

LA POLEMICA TRA PEDRO ALMODOVAR E NETFLIX

La dichiarazione del presidente di una giuria, che avrà tra i suoi membri anche Paolo Sorrentino, spiazza per due motivi. Il primo è che arriva all’indomani di un lungo tira e molla dell’organizzazione del Festival con il colosso della distribuzione di film e serie tv in streaming: ci sono state diverse trattative, senza esito positivo, per far sì che le due pellicole in concorso a Cannes potessero essere disponibili anche al cinema. Il secondo è che, con questa posizione, Almodovar va ad escludere a priori due possibili candidati alla Palma d’oro, tra i 19 lungometraggi in lizza.

Una polemica che ha animato già le prime battute del Festival, al momento della presentazione dei film in concorso, e che ha alimentato le critiche e le proteste dei proprietari delle sale che lamentavano il fatto di non poter beneficiare di due pellicole in gara a Cannes. Almodovar, insomma, si è schierato apertamente e non si escludono clamorose iniziative. I due film targati Netflix erano già stati sul punto di abbandonare la competizione e bisognerà vedere come si comporteranno dopo le dichiarazioni del regista. Una bella gatta da pelare. E le proiezioni non sono neanche iniziate.

(FOTO: Visual via ZUMA Press)