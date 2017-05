Bambino di 7 mesi muore per una dieta senza glutine. Genitori a processo

Lucas morì a giugno 2014. Aveva 7 mesi e pesava 4 chili, meno della metà di quanto dovrebbe pesare un neonato della sua età. I suoi genitori, della città belga di Bereven, avevano un negozio di prodotti naturali e, secondo quanto racconta il sito Metro, diedero al piccolo Lucas una dieta a base di latte di quinoa, impensabile per un bebè.

Qualche giorno fa è stato avviato il processo a carico della coppia. Gli inquirenti ritengono i genitori di Lucas responsabili della morte del figlio in quanto colpevoli di aver prescritto al piccolo una dieta senza glutine. Secondo i due il neonato era intollerante non solo al glutine ma anche al lattosio. Il problema però, che emerge dal lavoro degli inquirenti, è che nessun medico fu informato delle condizioni di salute del minore. Nessun dottore è stato consultato per le condizioni del piccolo. Nemmeno i servizi sociali conoscevano la situazione.

LUCAS E LA DIETA SENZA GLUTINE

Non solo: i genitori si sarebbero rivolti a un omeopata quando il piccolo aveva crisi di fame anziché rivolgersi all’ospedale più vicino. «Non lo portammo da un medico perché ci sembrava non avesse nulla di strano», si è difeso il padre. la madre in aula ha aggiunto: «A volte Lucas perdeva peso altre volte lo riacquistava, non abbiamo mai pensato che potesse morire». L‘autopsia ha dimostrato la disidratazione avanzata del piccolo e lo stomaco completamente vuoto al momento del decesso.

(in copertina foto Photo: Frank May)