Filippo Inzaghi è stato uno dei più grandi attaccanti della storia recente del calcio italiano, e il calciatore di Juventus e Milan è diventato protagonista delle cronache rosa grazie alle numerose relazioni con donne dello spettacolo. Inzaghi, ora allenatore del Venezia dopo la breve esperienza nel suo Milan, ha provato a corteggiare su Instagram, non si sa se in tono scherzoso o meno, Rosa Perrotta. L’ex attaccante della Nazionale ha, come dire, sbagliato bersaglio, visto che ha indirizzato le sue attenzioni al profilo sbagliato della tronista di Uomini e Donne. Invece di scrivere all’account Instagram di Rosa Perrotta ha mandato un messaggio a una sua sua pagina fan. I gestori del profilo dedicato a Perrotta hanno pubblicato lo screenshot del dialogo tra loro e Pippo Inzaghi, breve e non troppo fruttuoso.



Come si legge nello screenshot della chat, Inzaghi inizia la conversazione con l’emoticon del pollice alzato, e dopo che riceve un saluto chiede se può venire a corteggiare Rosa. La pagina fan risponde subito chiarendo come non sia il vero profilo della tronista di Uomini e Donne. Non è stata pubblicato un eventuale nuovo messaggio di Pippo Inzaghi, che probabilmente sarà rimasto deluso dall’aver sbagliato account Instagram di Rosa Perrotta. La protagonista della trasmissione di Maria De Filippi è una modella napoletana, che vive a Roma, e che sta attirando sempre più attenzione grazie al suo successo ottenuto in questa stagione di Uomini e Donne. Sul vero account di Rosa Perrotta non è stato invece segnalato nessun segnale di attenzione da parte dell’attaccante del Milan. I gestori della pagina fan hanno confermato come il messaggio sia stato inviato dal profilo Instagram di Pippo Inzaghi.