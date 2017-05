Ddl Falanga, i Verdi costruiscono una casetta abusiva al Pantheon | VIDEO

Il ddl Falanga sulle demolizioni delle costruzioni abusive verrà approvato oggi in Aula, ma i Verdi non si rassegnano. E organizzano una clamorosa iniziativa in piazza del Pantheon, a Roma. Armati di caschetti e trapani, costruiscono una vera e propria casetta abusiva, di fronte al monumento, in una assolata giornata romana, in mezzo ai turisti increduli.

GUARDA IL VIDEO CON LA COSTRUZIONE DELLA CASETTA ABUSIVA DA PARTE DEI VERDI

«È inaccettabile – ha detto ai microfoni di Giornalettismo il segretario nazionale dei Verdi Angelo Bonelli -, in questo modo si va a legalizzare l’abusivismo e si fa l’occhiolino alla criminalità organizzata. L’Italia è questa? Bene, anche noi abbiamo voluto fare i furbi, piazzando una costruzione abusiva proprio di fronte al Pantheon. Con quello che costano le case a Roma in questa zona, sapete quanto ci guadagneremo?».

L’ironia non manca e l’iniziativa ha ricevuto l’endorsment anche di Loredana De Petris di Sinistra Italiana: «La legge sarà approvata da una maggioranza trasversale che va dal Movimento 5 Stelle, al Partito Democratico, a Forza Italia. Una chiara manovra elettorale per garantirsi l’appoggio di alcuni territori come la Campania in periodo di amministrative».