Vincenzo Iaquinta urla in aula durante il processo per detenzione di armi

L’ex attaccante della Juventus, Vincenzo Iaquinta, è imputato nel processo “Aemilia”. L’ex giocatore della Nazionale è accusato di detenzione abusiva di armi, mentre il padre, l’imprenditore edile Giuseppe, è accusato di associazione mafiosa per presunti legami con la ‘ndrangheta.

Ed è proprio durante l’interrogazione del padre che Vincenzo Iaquinta ha perso le staffe. «Non vogliono capire», ha urlato il calciatore uscendo dall’aula salvo poi rientrare cinque minuti dopo. L’episodio è raccontato su Tuttosport:

Nella seconda parte dell’udienza Iaquinta è stato anche esaminato come testimone in merito alla foto scattata dalla consulente fiscale bolognese Roberta Tattini, già condannata in primo grado a 8 anni e 8 mesi con rito abbreviato, un’immagine che lo ritrae insieme alla donna in un bar di Reggiolo. «Per me è un fotomontaggio una foto falsa. Le ciabatte che indossavo le avevo comprate anni dopo. Io non ho mai conosciuto la Tattini. Guadagnavo tanto, che bisogno avevo della ‘ndrangheta?».