Un bordello gestito dalle prostitute per migliorare le loro condizioni di lavoro è stato aperto ad Amsterdam. La città olandese è considerata una delle capitali del sesso in Europa. La prostituzione è legalizzata dal 2000 nei Paesi Bassi, e da molto tempo a Wallen, il quartiere a luci rosse, le professioniste del sesso si offrono mettendosi nelle famose vetrine. La legalizzazione era stata introdotta anche per rendere più sostenibile lo svolgimento di questa professione, ma negli ultimi anni le infiltrazioni della criminalità in questo business non si sono ridotte. Anche per questo motivo il municipio di Amsterdam ha favorito l’avvio di questo nuovo bordello, che occuperà 14 vetrine del quartiere a luci rosse. Circa 40 professioniste del sesso dovrebbero lavorarci: il progetto sarà gestito da una fondazione, My Red Light, la mia luce rosse, dove le professioniste del sesso saranno parte attiva. Una delle prostitute coinvolte ha spiegato a The Guardian che ogni aspetto del progetto è stato pensato per rendere più piacevole le condizioni di lavoro, dalle decorazioni delle stanze agli spazi comuni dove poter dialogare con le colleghe. La speranza è che le professioniste del sesso si possano sentire benvenute nel nuovo ambiente, senza le pressioni, e talvolta anche le violenze, subite in altri bordelli di Amsterdam. Marieke de Ridder del consiglio di sorveglianza di My Red Light ha spiegato a The Guardian come nel nuovo bordello le professioniste del sesso potranno determinare le loro condizioni di affitto e le ore di lavoro, così come socializzare maggiormente con le altre colleghe al fine di migliorare lo svolgimento del loro mestiere. Il progetto del bordello autogestito dalle prostitute è stato sostenuto dal sindaco di Amsterdam, il laburista Eberhard van der Laan. L’amministrazione della città olandese però precisa come la definizione di postribolo comunale non sia corretta, visto che My Red Light è un progetto sostenuto ma non diretto del municipio di Amsterdam.

