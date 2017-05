Virginia Raggi contestata da Casapound: «Dimissioni, buffona» | VIDEO

La sindaca Virginia raggi è stata contestata da Casapound durante la conferenza relativa al progetto per la funivia Battistini-Casalotti. “Non ci hanno permesso di parlare, torniamo dentro appena gli animi si calmano un po’. Facciamo calmare un po’ le persone, poi torniamo dentro”, ha ribadito il sindaco, costretta ad abbandonare per qualche minuto l’aula consiliare del XIII Municipio. “Vorremmo delle risposte: perché non c’è un assessore alla casa in questa città?”, hanno urlato i militanti di CasaPound interrompendo l’incontro trasmesso, tra l’altro, in diretta Facebook sulla pagina della 5 stelle.

Tanti i cori contro al sindaca tra cui “Dimissioni” e “Buffona”.