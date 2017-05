Pavia, gli animalisti contro il palio dei maialini: blitz alla sagra dell’asparago | VIDEO

Un blitz in piena regola, nel corso di una manifestazione che si ripete da anni, ogni seconda domenica di maggio. Gli animalisti di Iene Vegane hanno occupato lo spazio destinato al «Palio dei maialini» di Cilavegna in provincia di Pavia. Nel corso della gara che consiste nella corsa di animali guidati da allevatori provenienti dalle varie contrade della cittadina tra le balle di fieno, un gruppo di attivisti ha invaso la piazza con cartelli e megafoni, costringendo gli organizzatori a sospendere l’iniziativa per circa trenta minuti.

IL VIDEO DEL PALIO MAIALINI

IL COMUNICATO DI IENE VEGANE CONTRO PALIO MAIALINI

«Cuccioli di maiale ridicolizzati, ridotti a fenomeni da baraccone e privati di ogni dignità – si legge in un comunicato di Iene Vegane - Siamo sconcertati di quante persone e soprattutto quanti giovani fossero pronti ad assistere a questo penoso spettacolo».

Nel corso della loro iniziativa, sono stati fischiati e sono stati più volte invitati ad andarsene dal pubblico presente nella piazza. Infine, l’arrivo delle forze dell’ordine – prima della polizia locale e poi dei carabinieri – è stato risolutivo per costringerli ad abbandonare l’area destinata al palio. Il sindaco del paese, per evitare il protrarsi delle proteste, ha permesso agli attivisti di spiegare al megafono le ragioni della loro protesta. Che, tuttavia, è caduta nel vuoto: l’iniziativa, inserita nell’ambito dei festeggiamenti per la Sagra dell’asparago, infatti, si è poi svolta regolarmente.

«Ci sembra ancora più incredibile – rimarcano nel comunicato le Iene Vegane – come Proloco, Parrocchia e Comune, ovvero le istituzioni, promuovano e sostengano questo spettacolo diseducativo e violento. Il messaggio arrivato anche ai bambini è che è giusto rispondere alla paura, al disagio e alla pena di un animale con il divertimento ignorando empatia, giustizia e rispetto».

(FOTO da YouTube)