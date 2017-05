A Striscia la Notizia Gabbani risponde alla Bbc sulle accuse di ubriachezza

Francesco Gabbani ha risposto alla Bbc durante Striscia la Notizia di ieri. Il cantante toscano ha negato, con tono scherzoso e per nulla arrabbiato, di esser stato ubriaco durante l’esecuzione di Occidentali’s Karma all’Eurovision Song Contest. Ironizzando con Valerio Staffelli Francesco Gabbani ha però detto di non poter garantire sulla sobrietà della scimmia che è stata con lui anche sul palco di Kyev, dopo i successi sanremesi e italiani. All’interno del servizio si è visto inoltre un frammento di un critico inglese di Oxford che elogiava la qualità artistica di Occidentali’s Karma, una valutazione dimenticata dalla Bbc, hanno rimarcato Staffelli e Gabbani. L’artista toscano ha poi evidenziato come l’account Twitter da cui è partito il pesante commento non era quello ufficiale della TV inglese, ma da un account legato all’Eurovision, gestito da dei mattacchioni. Durante il servizio di Striscia La Notizia il cantante ha ricevuto con simpatia il Tapiro d’oro, scherzando di aver perso appositamente all’Eurovision Song Contest per poter ricevere l’ambito premio della trasmissione di Canale 6. Valerio Staffelli ha intercettato Gabbani dopo la sua partecipazione a Che tempo che fa di Fabio Fazio, e durante il servizio è arrivata Luciana Littizzetto, che ha perfino baciato l’inviato di Striscia la Notizia. La comica torinese ha rimarcato di aver capito che Francesco Gabbani fosse un vero figo sin dalla sua partecipazione a Sanremo Giovani, un complimento visibilmente apprezzato dal cantante toscano. Littizzetto ha detto di aver tifato per Gabbani durante l’Eurovision Song Contest, ammettendo però la bravura dell’artista portoghese poi vincitore del festival della canzone europea.