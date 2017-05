La prima unione civile al governo

La prima unione civile per un membro del governo italiano. Sabato prossimo a Milano il sottosegretario allo Sviluppo Economico ed ex sottosegretario alle Riforme Ivan Scalfarotto sposerà il compagno Federico, con una cerimonia celebrata dall’assessore della giunta Pierfrancesco Majorino. L’ex vicepresidente del Pd, in questi giorni in visita in Cina con il premier Gentiloni, aveva annunciato l’intenzione di sposarsi già dopo l’approvazione della legge sui diritti delle coppie omosessuali. Ora si dice «emozionato». «Ma nemmeno pochi giorni e sono qua, a diecimila chilometri di distanza dall’Italia. Spero che per sabato sia tutto pronto», dice oggi.

SCALFAROTTO SI SPOSA: PRIMA UNIONE CIVILE PER UN MEMBRO DEL GOVERNO

Lo riporta Goffredo De Marchis su Repubblica. Scalfarotto racconta che la convivenza con Federico dura da 11 anni. «Siamo una coppia attempata», dice. «È solo la conclusione di un percorso, in fondo». Per il sottosegretario l’ufficializzazione della sua relazione mentre ricopre un incarico di governo è significativa. Serve anche per affermare il principio della non diversità, anche per chi riveste un ruolo pubblico. «Sono anni che io e Pierfrancesco parliamo di questo giorno. Tutti e due eravamo convinti che non sarebbe arrivato mai, perché mai nessun governo e nessun Parlamento avrebbero approvato una legge sulle unioni gay. Invece il destino ci ha dato torto. Meglio così».

(Foto: ANSA / LUCA ZENNARO)