Maria Elena Boschi non querela Ferruccio de Bortoli sul caso Etruria

Maria Elena Boschi non querela Ferruccio de Bortoli, su indicazione dell’avvocato Paola Severino. L’ex ministro di Grazia e Giustizia del Governo Monti ha sconsigliato l’attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio di adire le vie legali per le rivelazioni contenute nel libro Poteri Forti (o quasi), edito dalla Nave di Teseo. Paola Severino ha spiegato al ministro Boschi come una querela contro de Bortoli obbligherà Federico Ghizzoni a testimoniare davanti a un tribunale. Il rischio di esser smentita dall’ex AD di Unicredit è piuttosto alto, e secondo il prestigioso legale non vale la pena per una causa difficile da vincere. La rivelazione su un incontro privato, con una richiesta di interessamento all’acquisizione di Banca Etruria, non costituirebbe una diffamazione, visto che Ferruccio de Bortoli non ha mai contestato alcun reato eventualmente da Maria Elena Boschi. La rivelazione sulla molto probabile mancata causa del sottosegretario alla presidenza del Consiglio è contenuta in un articolo di Libero scritto da Elisa Calessi, valida cronista parlamentare storicamente molto attenta al mondo renziano. Nell’Enews di ieri inviata dal segretario del Partito Democratico era citato il caso Etruria in questi termini. Sono ripartite le polemiche sulle banche e segnatamente su Banca Etruria, in particolar modo per il ministro Boschi. La quale ha risposto con questo post e ha confermato “dalla a alla zeta” ciò che ha già detto in Parlamento, affidando la pratica agli avvocati». Nel post su Facebook citato da Matteo Renzi Maria Elena Boschi aveva smentito l’incontro con Ghizzoni, ma aveva polemizzato più contro il Movimento 5 Stelle ed aveva accuratamente evitato di citare il nome di Ferruccio de Bortoli. Al momento non è arrivata ancora nessuna querela contro l’ex direttore del Corriere della Sera, nonostante siano passati già sei giorni dalle anticipazioni del libro Poteri Forti (o quasi) che contenevano il passaggio sul presunto incontro tra Boschi e Ghizzoni. Foto copertina: ANSA/GIORGIO BENVENUTI