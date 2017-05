Il nuovo indecente titolo a doppio senso di Libero: «Renzi e Boschi non scopano»

Quella degli indecenti titoli a doppio senso in prima pagina è una delle specialità di Libero. Il caso più eclatante è stato senza dubbio il «Patata bollente» riferito alla vicenda giudiziaria di Viriginia Raggi lo scorso febbraio, in un momento in cui si vociferava anche di una presunta relazione tra la sindaca di Roma e l’ex capo della sua segreteria politica. Ma gli esempi sono diversi. Qualche giorno fa ad esempio è toccato alla «patata della Gruber» che «non è bollente». Oggi il quotidiano diretto da Vittorio Feltri continua la serie avvisando che «Renzi e Boschi non scopano» mentre «gli altri Dem invece lo fanno».

IL TITOLO DI LIBERO IN PRIMA PAGINA SU RENZI E BOSCHI CHE «NON SCOPANO»

Il titolo fa riferimento all’iniziativa del Pd lanciata dall’ex premier di ripulire le vie di Roma. Ieri attivisti ed esponenti nazionali del partito, in maglietta gialla, si sono armati di sacchetti e scope per eliminare la spazzatura in strada. All’opera anche Roberto Giachetti, Marianna Madia e Matteo Orfini. L’ex premier Renzi si è però presentato in camicia bianca, mentre l’ex ministro delle Riforme Boschi era assente. Un particolare, che secondo Libero, andava sottolineato con un’espressione dalla doppia interpretazione, di cui una con riferimenti sessuali. Ma se davvero Renzi e Boschi non hanno ripulito le strade e se «scopare» nel linguaggio comune significa anche «avere un rapporto sessuale», non era meglio evitare di giocare con le parole?

(Foto: screenshot da Libero)