La chiamata alle armi di Matteo Renzi ai volontari vestiti con le magliette gialle per pulire le strade di Roma nel pieno dell’emergenza rifiuti ci ha ricordato – con ironia, sia ben chiaro! - “La marcia su Roma” di Dino Risi in questa scena che vi riproponiamo. Il “ramazza day” è un classico che nella politica italiana non tramonta mai.

GUARDA IL VIDEO DA “LA MARCIA SU ROMA” DI DINO RISI

Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi interpretano rispettivamente Domenico Rocchetti, un ex combattente della prima guerra mondiale che si iscrive al partito fascista senza convinzione, e Umberto Gavazza, un contadino attratto dalla promessa delle camicie nere di dare le terre ai contadini. I due si trovano insieme agli altri camerati per far fallire lo sciopero dei netturbini milanesi spazzando al loro posto.