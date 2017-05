In America nessuno vuole più chiamare il suo bambino Donald

Ci sono meno piccoli Donald in giro per gli Stati Uniti d’America. Il nome, lo stesso del presidente Trump, ha subito un brusco calo a partire dallo scorso anno.

DONALD NOME CROLLA NELLA CLASSIFICA TRA I NUOVI NATI

Ne parla Mashable citando l’ultimo rapporto dell’ U.S. Social Security Administration. Donald è un nome diventato decisamente impopolare tra i nuovi nati. Il nome era piazzato al 443° posto in classifica nel 2015. Ha perso 45 posizioni, crollando al 488°. Tutta colpa di Trump? Chissà. Gli americani sono molto suscettibili e spesso non accostano il loro figliolo al politico di turno. Un caso simile, ricorda Mashable, accade per Caitlyn Jenner a cui si preferiscono le declinazioni “Caitlin,” “Caitlyn,” “Katelynn,” and “Kaitlynn.”

Ecco i nomi più popolari tra gli americani:

1 Noah/Emma 2 Liam/Olivia 3 William/Ava 4 Mason/Sophia 5 James/Isabella 6 Benjamin/Mia 7 Jacob/Charlotte 8 Michael/Abigail 9 Elijah/Emily 10 Ethan/Harper

(Foto da archivio Ansa. Credit: Ron Sachs / CNP)