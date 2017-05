Oggi il Forum delle Associazioni Familiari, durante la Festa della Mamma, ha organizzato un flash mob davanti al Colosseo a Roma. Migliaia di persone, provenienti da tutta Italia, posizioneranno, a partire dalle 9.30, passeggini vuoti intorno all’Arco di Costantino, per mostrare la «tristezza di un mondo senza bambini». L’iniziativa viene rilanciata sotto l’hashtag #iostoconipasseggini.

Ma perché in Italia non si fanno bambini?

QUANTO E’ DIFFICILE ESSER MAMMA IN ITALIA. O IL LAVORO O LA FAMIGLIA

Secondo il rapporto di Save The Children è difficile conciliare il lavoro e i carichi familiari. Specialmente in Italia. Si fa figli sempre più avanti: 31,7 è l’età media al parto e spesso rinunciando al proprio incarico lavorativo. A dimostrarlo, con un dato preoccupante, è il penultimo posto dell’Italia per tasso di occupazione femminile nell’UE. Il titolo del rapporto (giunto alla sua seconda edizione) è eloquente: “Le equilibriste: la maternità tra ostacoli e visioni di futuro“.

Dati alla mano le donne italiane sono insoddisfatte del loro tempo libero: dichiara infatti di essere poco o per nulla soddisfatto su questo versante il 37,1% delle donne contro il 34,9% degli uomini. Tra i 25 e i 44 anni il lavoro domestico rimane ancora appannaggio soprattutto delle donne, che vi dedicano 3 ore e 25 minuti al giorno, contro un’ora e 22 degli uomini. Ci vorrebbero iniziative utili a sostenere l’empowerment femminile, intervenendo per ridurre il divario di genere. Non solo, servirebbe cambiare la visione sociale del ruolo materno specialmente nel mondo del lavoro.