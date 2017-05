Sono stati solo due secondi ma sono bastati per rendere la sua incursione virale. Un uomo ha mostrato il suo sedere alle telecamere durante una esibizione dell’Eurovison song contest 2017.

This is why you should never, ever invite Australians to your party. #eurovision pic.twitter.com/q4QnrgNCdx — Jim Waterson (@jimwaterson) 13 maggio 2017

Attenzione però. Il ragazzo in questione però non è australiano (anche se indossava la bandiera della nazione da poco approdata alla kermesse canora). Si tratta di un disturbatore ucraino, Vitalii Sediuk, noto per le sue incursioni.

L’Australia sarà ricordata quest’anno per la presenza della suoabandiera nazionale sulla parte posteriore di un uomo nudo. Durante l’esibizione dell’artista Jamala Vitalii Sediuk ha fatto la sua incursione, durata pochi secondi, ed è stato immediatamente bloccato dalla security sul palco. Inutile dire che la sua “blue moon” è diventata virale.