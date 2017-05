Francesco Gabbani non ha vinto l’Eurovision Song Contest 2017. Il cantante italiano era considerato uno dei favoriti per la vittoria finale e ha portato in gara ‘Occidentali’s karma’, la canzone di successo con cui ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo. Non ha raccolto il parere favorevole di diverse giurie europee al contrario del Portogallo, che ha spopolato, anche nel voto da casa, vincendo questa edizione.

Non ci ha aiutato nemmeno la vicina San Marino dove qualcuno sperava in un voto favorevole all’Italia. Gli italiani ci hanno scherzato su, a modo loro.

LA NUOVA VERSIONE DI OCCIDENTALI’S KARMA DI FRANCESCO GABBANI

Francesco Gabbani si è presentato all’Eurovision Song Contest 2017 di Kiev con una versione diversa della canzone grazie alla quale ha vinto il Festival di Sanremo. ‘Occidentali’s Karma’, per rientrare nei tre minuti previsti dal regolamento della manifestazione musicale, è stata accorciata. La parte del brano eliminata è: «Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo / Intellettuali nei caffè /Internettologi / Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi» ed anche «Piovono gocce di Chanel / Su corpi asettici / Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi simili / Tutti tuttologi col web / Coca dei popoli / Oppio dei poveri».

Qui altri tweet ironici sulla momento di votazione delle giurie

#escita TRADIMENTO ANDIAMO A INVADERE SAN MARINO — Es (@essygirardi) 13 maggio 2017

E anche quest’anno lo vinciamo il prossimo #escita #TeamDivano — IlPirlaCheParla (@ilpirlacheparla) 13 maggio 2017

Dannato cartello scandinavo #escita — matteo bergamo (@martelloz1) 13 maggio 2017

Al Bano è la nostra ultima speranza #ESCita #esc2017 — alex (@_alexxnavy) 13 maggio 2017