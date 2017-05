La svolta della Corea del Nord: sì al dialogo con gli Usa. Ma «sotto le giuste condizioni»

Le tensioni tra Corea del Nord e Stati Uniti potrebbero presto cessare. Pyongyang ha fatto sapere che parlerà con gli Stati Uniti «sotto le giuste condizioni». Ad affermarlo è stata Choe Son-hui, direttore generale dell’Ufficio sui rapporti con gli Usa del ministero degli Esteri di Pyongyang, avvicinata al Capital International Airport di Pechino.

COREA DEL NORD PRONTA AL DIALOGO CON GLI USA

La diplomatica ha guidato, riporta l’agenzia Yonhap, la delegazione che ha incontrato di recente a Oslo un gruppo di esperti americani con a capo Suzanne DiMaggio, direttore del think-tank New America, nota come specialista in questioni iraniane e attiva nei negoziati dell’amministrazione Obama con Teheran.

Nel gruppo di esperti Usa in Norvegia c’era anche Thomas Pickering, ex ambasciatore americano all’Onu. Choe, diretta a Pyongyang, ha risposto a un’esplicita domanda, di aver «incontrato Pickering. Ne discuterò quando ne avrò l’occasione in futuro». In merito al nuovo presidente sudcoreano Moon Jae-in e alla richiesta di chiarimenti su eventuali preparativi per il dialogo, Choe ha affermato che «noi osserveremo la situazione».

Il governo Usa ha detto di non aver dato alcun rilievo e peso particolare agli incontri avvenuti a Oslo. Secondo gli osservatori, visto anche il delicato momento dopo l’aspro braccio di ferro Pyongyang-Washington su nucleare e missili del Nord, l’appuntamento in Norvegia può aver dato l’occasione di un «contatto esplorativo».

(Foto da archivio Ansa. Credit: Zhu Longchuan / Xinhua via ZUMA Wire)