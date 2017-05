Matteo Renzi sta per uscire in libreria con un nuovo lavoro. Si intitolerà «Avanti – perché l’Italia non si ferma» ed è quasi tutto pronto. Manca soltanto la scelta della copertina e il segretario del PD, con una soluzione che potremmo definire «grillina», l’ha affidata al popolo dei social network. «Strada o trolley? Almeno su questo, decida il ballottaggio. Vai sull’APP e vota».

Strada o trolley? Almeno su questo decida il ballottaggio. Vai sulla App e VOTA #avanti pic.twitter.com/i8Mq7RdUoZ — Matteo Renzi (@matteorenzi) 11 maggio 2017

I COMMENTI SULLA COPERTINA DEL LIBRO MATTEO RENZI

Il riferimento è all’Italicum e al ballottaggio che è stato cancellato dalla Corte Costituzionale. Una battuta simpatica? Senz’altro, ma il popolo della rete si è concentrato su altro. E ha inondato il post di Matteo Renzi di commenti. Al netto di quelli ineleganti e piuttosto volgari – che ci sono, ma che non citiamo -, abbiamo selezionato una top 10 di quelli più brillanti. Partiamo con il classico Osho. Che ha proposto una terza via: una immagine piuttosto perplessa di Einstein con l’evergreen «E so’ problemi».

Poi, c’è chi utilizza l’antico adagio delle braccia sottratte all’agricoltura. Qualcuno, infatti, vorrebbe proporre come copertina del saggio politico un bel terreno coltivato:

@matteorenzi Non c è l opzione terra ? Servirebbero 2 braccia per l agricoltura — Francesco Rutigliano (@Frox_11) 11 maggio 2017

Sempre Twitter propone un altro commento ironico, stavolta orientato sulla scelta ben precisa del trolley. Tuttavia, la valigia – secondo l’utente – non dovrebbe essere utilizzata soltanto come foto di copertina del libro:

@matteorenzi Trolley! Nel senso che se fai le valigie, siamo tutti più contenti… — Capsicum (@CapsicumSatira) 11 maggio 2017

Qualcun altro sottolinea come l’ex premier sia attivissimo nel proporre votazioni dove la sua vittoria è scontata. Della serie, ti piace vincere facile. Il richiamo alle primarie del PD non è nemmeno tanto velato:

@matteorenzi Belle queste votazioni dove o vinci, o vinci..

Goditele Mattè! — TiniMau (@tini_mau) 11 maggio 2017

E poi, c’è chi punta il dito sulla svolta macronista, richiamata anche dal titolo del libro. «Avanti», infatti, ricorda tanto l’«En marche» che ha permesso al politico francese di dare l’assalto all’Eliseo:

Qualcuno propone un metodo infallibile per fare la scelta giusta:

@matteorenzi Se vuoi ce la giochiamo a morra cinese! — Samuel Zallocco (@SamuelZallocco) 11 maggio 2017

E c’è chi ricorda all’ex premier, impegnato nell’iniziativa di pulire Roma con i volontari del PD nel week-end, di fare attenzione al tempo. Sia che parta con il trolley, sia che decida di andare a piedi lungo la strada, potrebbe piovere:

@matteorenzi Se vieni a Roma a puli’ comunque pòrtate un k-way ché domenica poesse che piove — McCarey (@AndrewMcCarey) 11 maggio 2017

Poi, ci sono i nostalgici del socialismo e quelli che citano Julio Iglesias e la sua «Se mi lasci non vale»:

@matteorenzi Avanti non era il nome del quotidiano socialista? — PicosZO! (@PicosZo) 11 maggio 2017

@matteorenzi “La valigia sul letto… quella di un lungo viaggiooooo…” (CIT.) — gianniciga58 (@gianniciga58) 12 maggio 2017

Ma c’è una gif che, forse, racchiude e sintetizza i sentimenti della maggior parte delle persone che hanno interagito con il tweet di Matteo Renzi: