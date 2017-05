Cambio ai vertici di La7. In una nota, la rete televisiva di proprietà di Urbano Cairo ha annunciato che il nuovo direttore sarà Andrea Salerno. Sostituirà Fabrizio Salini, che lascia il timone per motivi personali. «A lui – si legge in una nota ufficiale – va il ringraziamento del presidente Urbano Cairo per il lavoro svolto e per la collaborazione proficua, sia dal punto di vista umano che professionale».

LA CARRIERA DI ANDREA SALERNO

La nuova avventura di Andrea Salerno inizierà il prossimo 1° giugno. In passato, era stato direttore editoriale della società di produzione Fandango, e aveva avuto ruoli dirigenziali in Rai, come ideatore e autore di numerosi programmi di successo come Per un pugno di libri (autore dal 1997 fino al 2007), La Mostra della Laguna (1998-1999), L’ottavo nano (Raidue 2001), Il caso Scafroglia (2002, con Corrado Guzzanti), Non c’è problema (2003, con Antonio Albanese), La Superstoria (diverse edizioni dal 2003), Raiot (2003, con Sabina Guzzanti) e Parla con me (dal 2004 al 2011).

Una lunga carriera nel cinema come produttore delegato (tra gli altri film, Tutto tutto, niente niente di Antonio Albanese), ha lavorato e collaborato con diverse testate come Il manifesto e l’Espresso e ha condotto programmi radiofonici per Radio Due e Radio Tre.

FOTO: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI