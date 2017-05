Il principino di Norvegia fa la dab dance sul balcone reale | VIDEO

Un’occasione ufficiale (il compleanno del re Harald e della regina Sonja), il protocollo da rispettare e i formalismi tipici della famiglia reale di Norvegia. Tutto in frantumi, a causa dell’esuberanza del giovanissimo Sverre Magnus, figlio del principe principe Haakon, terzo in linea di successione nella casata scandinava.

Mentre tutti erano religiosamente composti nella cerimonia dell’affaccio, dal balcone del palazzo reale l’undicenne Sverre Magnus attira l’attenzione di tutti con un passo di dab dance, il popolare passo che sta spopolando tra i millennials.

GUARDA LA DAB DANCE PRINCIPE NORVEGIA

Il gesto del piccolo principe non ha mancato di scatenare qualche imbarazzo. Sul momento, i reali non hanno battuto ciglio, ma c’è da aspettarsi che – in privato – al giovane Sverre Magnus non verrà risparmiata una bella ramanzina. Resta il fatto che il suo gesto non è passato inosservato e in breve tempo ha trovato ampia condivisione sui social network: il principino di Norvegia, insomma, si è trasformato in una vera e propria web star.

(FOTO da YouTube)