Chi è responsabile dell’emergenza dei rifiuti a Roma?

Mentre i cassonetti trasbordano nella Capitale Regione Lazio (con il democratico presidente Nicola Zingaretti) e Campidoglio (con la 5 stelle Virginia Raggi) si rimpallano responsabilità e accuse.

EMERGENZA RIFIUTI ROMA: IL RIMPALLO PD-M5S

Secondo quanto sostiene la Regione Raggi e il Comune di Roma non hanno voluto l’autorizzazione all’eco distretto di Rocca Cencia, un sito destinato allo smaltimento di rifiuti organici. Ma in realtà la situazione è più complicata del previsto. I radicali hanno analizzato diversi punti della discussione, facendo un po’ di debunking.

guarda la gallery:

Un esempio? Il piano rifiuti compete alla Regione Lazio, quello in vigore è obsoleto e la Giunta Zingaretti in quattro anni non lo ha mai modificato. Ma non solo. È la sindaca Raggi che deve programmare la costruzione di nuovi impianti per Roma, per ora però nessun progetto concreto ossia nessuna richiesta autorizzativa è stata depositata in Regione Lazio. L’album, diffuso dal segretario dei Radicali Riccardo Magi, sta diventando virale.