Doveva aspettarselo, visto che giocava fuori casa. Fabio Fognini, però, non ha preso bene il tifo del pubblico del torneo ATP di Madrid, tutto schierato a favore di Rafa Nadal nel match che metteva di fronte il ligure e il maiorchino. Il match è stato tiratissimo e, probabilmente, anche per questo i supporter iberici si sono fatti sentire più forte.

All’ennesimo richiamo dell’arbitro, che invitava il pubblico sugli spalti al silenzio durante la battuta di Fognini, l’azzurro non ha resistito e, rivolgendosi alle tribune, si è fatto scappare un «che popolo di ignoranti che siete oh, mamma mia».

IL VIDEO DI FABIO FOGNINI CONTRO IL PUBBLICO DI MADRID

Fognini fa amicizia con gli spettatori di Madrid #ATPMadrid pic.twitter.com/3O2WGrhgZb — Mr Brightside (@joecarroll21) 10 maggio 2017

Alla fine, il match del secondo turno del torneo madrileno si è concluso con il punteggio di 7-6(3) 3-6 6-4 in favore di Nadal. Fognini ha comunque disputato un’ottima prestazione, riuscendo a strappare un set all’avversario e mettendolo in difficoltà per ampi tratti di un incontro che è durato quasi tre ore. Ma il rapporto non idilliaco con il pubblico di casa, non lo ha certo aiutato nelle fasi più delicate del match.

IL PRECEDENTE CONTRO NADAL

Il vulcanico giocatore italiano non è nuovo a contrasti aspri in campo con spettatori e avversari. Sempre contro Rafa Nadal, nel 2015, nel corso della finale all’ATP di Amburgo, Fognini si era lamentato a tal punto da arrivare a un vero e proprio diverbio dai toni alti, chiuso con un secco «Non mi rompere le p…».

(FOTO: Christopher Levy via ZUMA Wire)