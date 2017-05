Il tweet più condiviso di sempre è di un ragazzo che voleva un anno di nuggets gratis

Aveva lanciato una sfida al famoso fast food Wendy’s e l’ha vinta. Carter Wilkerson è un ragazzo di 16 anni del Nevada che aveva chiesto, per scherzo, quanti retweet bisognava fare per ottenere una fornitura di chicken nuggets gratuita per un anno. La catena Wendy’s aveva risposto con un numero spropositato: ben 18 milioni. Certo, questa cifra astronomica non è stata raggiunta, ma il tweet di Wilkerson, che aveva chiesto aiuto agli utenti del social network per raggiungere il suo obiettivo, è stato comunque quello più condiviso di sempre, con i suoi oltre 3,5 milioni di retweet.

LA STORIA DEL TWEET PIU’ CONDIVISO

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 aprile 2017

Più del famoso cinguettio delle star di Hollywood del 2014. La fotografia alla notte degli Oscar di Bradley Cooper e Brad Pitt e scattato da Ellen DeGeneres si era fermato, infatti, a «soli» 3,2 milioni di retweet. A pagare, probabilmente, è stata la faccia pulita di Carter e la sua sicurezza nello sfidare la multinazionale del pollo fritto: «Consideratelo fatto» aveva scritto al momento del suo breve colloquio con il fast food Wendy’s e del lancio del suo tweet il 6 aprile scorso.

L’azienda ha comunque deciso di premiare l’intraprendenza del ragazzo (e il flusso di pubblicità che ha generato forse inconsapevolmente alla catena di ristorazione). Carter avrà la sua fornitura di nuggets gratuita e Wendy’s ha anche deciso di donare 100mila dollari a una fondazione benefica che si occupa di adozioni.

(FOTO da account Twitter di Carter Wilkerson)