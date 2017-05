L’allarme su WhatsApp della banda armata che misura le polveri sottili a Pomezia

Una bufala in perfetto stile WhatsApp. In queste ore stanno circolando due allarmanti messaggi sul servizio di messaggistica istantanea che hanno il medesimo contenuto e che sono leggermente diversi soltanto nella forma: un gruppo di persone armate starebbe visitando le case di Pomezia e dintorni, con la scusa di misurare il livello di polveri sottili nell’area. A segnalarlo è Bufale.net.

«ATTENZIONE RAGAZZI FATE GIRARE Stanno girando per appartamenti con la scusa di misurare le polveri sottili e controlli vari per via dell’incendio di Pomezia dell’altro giorno. Non aprite, sono armati! Condividete e fate girare la voce!!!»

L’altro messaggio, invece, è scritto in una maniera meno edulcorata, più vicino alle espressioni utilizzate dalla gente comune, ma è sostanzialmente una variante del precedente:

ATTENZIONE RAGAZZI FATE GIRAlRE Stanno girando per appartamenti con la scusa di misurare le polveri sottili ed altre cazzate simili per via dell’incendio di Pomezia dell’altro giorno. Non aprite, sono armati! Condividete, copiate, scrivetelo a vostro modo, fate come vi pare ma fate girare la voce!