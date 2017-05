Champions League 2017, come acquistare i biglietti per la finale di Cardiff

La Juventus è in finale di Champions League, dopo la gara di ritorno vinta con il punteggio di 2-1 contro il Monaco. Ed è già partita la caccia al biglietto per la partita di Cardiff, in programma il prossimo 3 giugno. Tra qualche giorno sarà possibile prenotare i tagliandi per gli abbonati dello Juventus Stadium, che avranno a disposizione tre tipologie di pacchetti.

PACCHETTI BIGLIETTI FINALE CHAMPIONS LEAGUE MESSI A DISPOSIZIONE DALLA JUVENTUS

Innanzitutto, quello comprensivo di volo di andata e di ritorno, poi quello – leggermente più economico – che prevede il viaggio di andata e ritorno in autobus e infine quello del solo biglietto senza vincoli di viaggio (le modalità per raggiungere la città gallese, comunque, dovranno lo stesso essere comunicate alla Juventus).

Poi, saranno disponibili i tagliandi per i soci dello Juventus Premium Club e per altre categorie speciali di tifosi (J1897, Member e Tesserati Club Doc). In totale, la Juventus avrà a disposizione 18mila tagliandi, al pari della squadra avversaria. Per raggiungere i 66mila posti dello stadio di Cardiff, bisognerà prendere in considerazione anche i 5.500 messi a disposizione di tutti gli appassionati sul sito della UEFA. Dunque, saranno solo 41.500 i biglietti destinati ai tifosi, il resto è gestito da sponsor, federazioni nazionali e altri partner commerciali.

QUANTO COSTANO I BIGLIETTI FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Ecco il costo dei biglietti:

Biglietti categoria 1: 390 euro

Biglietti categoria 2: 275 euro

Biglietti categoria 3: 140 euro

Biglietti categoria 4: 60 euro

Biglietti per disabili: 60 euro (biglietto gratis per l’accompagnatore)

Biglietti pacchetto giovani: 120 euro (due biglietti Categoria 2 – un adulto e un ragazzo – al prezzo della Categoria 4)

(FOTO: Alberto Lingria/Xinhua via ZUMA Wire)