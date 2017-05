Alessandra Mussolini e la chiamata del Comune di Roma per cambiare cognome

«Questo pomeriggio un funzionario del Comune di Roma ha contattato telefonicamente un membro della mia famiglia comunicando che è in funzione un servizio del Comune per far cambiare rapidamente e facilmente il cognome se ritenuto imbarazzante o che crei disagio in Massolini o Messolini», ha spiegato oggi Alessandra Mussolini sui social. «La Raggi (o Reggi o Ruggi) – ha concluso – riceverà a breve notizie dai nostri legali». Inutile dire che lo status sta diventando, a suo modo, virale.

Tra i tanti commenti, c’è anche chi ipotizza che si sia trattato di unno scherzo. Mussolini però non sembra crederci. In ogni caso, ha aggiunto, «ha lasciato il proprio nome e l’ufficio, saranno i nostri legali a scoprirlo».