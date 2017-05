Il Napoli festeggia i 30 anni dal primo scudetto. E Sorbillo offre la pizza a tutti

Il modo migliore per festeggiare i 30 anni del primo scudetto del Napoli? Una bella pizza, meglio se offerta. E allora Gino Sorbillo, maestro dell’impasto partenopeo, ha dato appuntamento a tutti per domani, 10 maggio, alle 14.30 nel suo famoso locale di via dei Tribunali. Lo ha annunciato il proprietario della pizzeria insieme al consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli e a Gianni Simioli de La Radiazza, nell’ambito della presentazione dei festeggiamenti istituzionali per celebrare una data che tutti i tifosi del Napoli portano nel cuore.

I supporter azzurri, infatti, si apprestano a scendere in piazza per ricordare il successo conquistato nel 1987. All’epoca c’erano Diego Armando Maradona, Salvatore Bagni, Bruno Giordano e Giuseppe Bruscolotti. Tutti gli eroi di quel trionfo, eccetto el Pibe de oro, scenderanno in campo, sempre domani, a Casoria per una partita celebrativa.

Grande assente proprio il numero 10 che, tuttavia, non mancherà di partecipare agli eventi che ricorderanno quello storico traguardo. A luglio, infatti, riceverà dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris le chiavi della città e scenderà in campo al San Paolo per un match tra le vecchie glorie partenopee e i giocatori che difendono i colori del Napoli oggi, targato Aurelio De Laurentiis.

Pazienza, dunque, se i tifosi domani non potranno vedere in carne e ossa il loro idolo. Si consoleranno comunque con una filante fetta di una delle pizze più buone d’Italia, in una festa che unirà tifosi e turisti. All’insegna del gusto.

(FOTO: ANSA/CESARE ABBATE)