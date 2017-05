«Pronto? Sono la moglie di Maccarone» e si abbona a Sky. Ma è una truffa

Una telefonata al centralino di Sky da una voce femminile. Che si presenta come la moglie di Massimo Maccarone, attaccante dell’Empoli, quattro gol in Serie A nella stagione 2016/2017. E si abbona a Sky Multivision chiedendo di addebitare i costi mensili proprio al calciatore della squadra toscana. Peccato che la donna, originaria di Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli, non abbia nulla a che fare con Big Mac.

La truffa, scoperta dalla Polizia di Empoli in collaborazione con la Questura di Napoli, risale al 2012. La donna, spacciandosi per la moglie del calciatore, aveva ottenuto una seconda scheda Sky e aveva addirittura acquistato – al di fuori dell’offerta – alcune amichevoli del Napoli in pay per view. Il tutto a spese del capitano dell’Empoli.

LA DENUNCIA DI MASSIMO MACCARONE

Massimo Maccarone si è accorto dell’anomalia nel dicembre scorso: dal suo conto, infatti, veniva trattenuta una cifra anomala ogni mese e questa cosa lo ha spinto a denunciare l’accaduto in commissariato. In poco tempo, incrociando i dati ottenuti anche dall’azienda Sky, gli investigatori sono arrivati a scoprire il problema e a svelare l’identità della donna che è stata denunciata.

Nel frattempo, Sky rimborserà Maccarone con una somma pari all’attivazione dell’abbonamento a Multivision per tutta la durata della truffa (ovvero 10 euro al mese per circa 5 anni), extra inclusi. Una bravata? Forse, ma dietro al caso della donna di Pomigliano d’Arco che si è spacciata per la moglie di Maccarone potrebbe nascondersi qualcosa di molto più grosso: la polizia, infatti, sta cercando di capire come l’autrice della truffa sia entrata in possesso del codice utente di Maccarone e sospetta che possano essere coinvolte alcune aziende che installano e gestiscono il servizio per conto di Sky.

(FOTO: ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)