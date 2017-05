Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma super-favorito all’Eurovision Song Contest

Parte oggi con la prima semifinale l’avventura di Francesco Gabbani all’Eurovision Song Contest. La manifestazione musicale, nata nel 1956 e giunta ora alla 62esima edizione, viene organizzata dall’Uer (Unione Europea di Radiodiffusione) e rappresenta l’evento non sportivo più seguito in tutto il mondo. Quest’anno è in programma a Kiev, in Ucraina, la nazione che ha vinto l’edizione precedente. Il cantante italiano, considerato uno dei favoriti per la vittoria finale, porta in gara ‘Occidentali’s karma’, il brano di successo con cui ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo.

IL NUOVO SINGOLO DI FRANCESCO GABBANI

Quando già si trovava a Kiev per l’Eurovision Song Contest è uscito online il video del nuovo singolo di Francesco Gabbani dal titolo ‘Tra le granite e le granate’, secondo estratto dall’album ‘Magellano’ uscito invece il 28 aprile e già primo nella classifica dei dischi più venduti in Italia. Il regista del video è Gabriele Lucchetti, lo stesso di ‘Occidentali’s karma’. Il brano, concepito durante la produzione del nuovo album, racconta con ironia l’ansia da vacanza perfetta, di chi sembra che debba divertirsi per forza.

IL PROGRAMMA DELL’EUROVISION SONG CONTEST 2017

L’Eurovision Song Contest 2017 dura 5 giorni, da martedì 9 maggio a sabato 13. Sono dunque tre gli spettacoli dal vivo in programma. Due giornate del concorso, martedì 9 e giovedì 11, sono dedicate alle semifinali. La finale è ovviamente programmata per il giorno conclusivo. Alle due semifinali partecipano tutti i Paesi ad eccezione dei cosiddetti ‘Big five’ e del Paese ospitante.

IL GIORNO DI FRANCESCO GABBANI ALL’EUROVISION SONG CONTEST 2017

In ciascuna delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2017 si decretano i 10 Paesi che si qualificano per la finale insieme ai 6 già qualificati di diritto. L’Italia insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, e all’Ucraina, paese ospitante, partecipa direttamente alla finale, che vede dunque in gara 26 Paesi. Per questo Francesco Gabbani sarà in gara con il suo ‘Occidentali’s Karma’ solo sabato 13. I 26 Paesi in gara in finale saranno valutati dalle 43 Giurie Nazionali e dai telespettatori attraverso il televoto

L’EUROVISION SONG CONTEST 2017 SIA IN TV CHE ALLA RADIO E IN STREAMING

In Italia è possibile seguire l’Eurovision Song Contest 2017 sia in tv, in chiaro e in diretta, che alla radio. Per quanto riguarda la televisione, le due semifinali della manifestazione musicale (martedì 9 e giovedì 11) sono state inserite nel palinsesto di Rai 4 (in onda a partire dalle 20.52 e fino alle 21.10 circa) e commentate da Andrea Delogu e Diego Passoni, mentre la finale verrà trasmessa da Rai 1 (a partire dalle 20.35 e fino alle 00.45) con commento di Flavio Insinna e Federico Russo. Per quanto concerne poi la radio, sarà possibile seguire il concorso su Radio Rai 2 (la finale dalle 21.00 alle 00.35). Su Internet, infine, è disponibile lo streaming di RaiPlay.

LA NUOVA VERSIONE DI OCCIDENTALI’S KARMA DI FRANCESCO GABBANI

Francesco Gabbani si presenta all’Eurovision Song Contest 2017 di Kiev con una versione diversa della canzone grazie alla quale ha vinto il Festival di Sanremo. ‘Occidentali’s Karma’, per rientrare nei tre minuti previsti dal regolamento della manifestazione musicale, è stata accorciata. La parte del brano eliminata è: «Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo / Intellettuali nei caffè /Internettologi / Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi» ed anche «Piovono gocce di Chanel / Su corpi asettici / Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi simili / Tutti tuttologi col web / Coca dei popoli / Oppio dei poveri».

IL TELEVOTO DELL’EUROVISION SONG CONTEST

Nel corso dell’Eurovision Song Contest 2017 i telespettatori da casa potranno contribuire a decidere quale sarà la canzone vincitrice attraverso il meccanismo del televoto. Per la telefonia fissa, il servizio di televoto è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di Telecom Italia,

TeleTu e Wind-Infostrada. Mentre per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind, H3G e Poste Mobile tramite Sms, ed anche mediante l’app ufficiale ‘Eurovision Song Contest’, disponibile per dispositivi con sistemi operativi iOS e Android. Il risultato della semifinale e della finale è determinato per il 50% dal televoto e per il 50% dal

voto delle Giurie Nazionali di ciascun Paese (formata da 5 membri). I telespettatori italiani e la Giuria Nazionale italiana non possono votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia. Il televoto da rete fissa si effettua chiamando il numero 894.222. Una volta espresso un voto valido è previsto per l’utente un addebito di 0,51 euro Iva inclusa. Per quanto riguarda il televoto da rete mobile invece bisogna inviare un sms al 475.475.0 con il codice di identificazione a due cifre della propria scelta. Per ogni voto valido è previsto (a seconda dell’operatore) l’addebito di 0,50 o 0,51 euro Iva inclusa.

I FAVORITI DELL’EUROVISION SONG CONTEST 2017

L’Italia risulta essere tra i Paesi favoriti all’Eurovision Song Contest 2017. Addirittura i bookmaker danno alla vigilia a Francesco Gabbani con ‘Occidentali’s Karma’ maggiori possibilità di successo rispetto ad ogni altro concorrente. Stando alle quote di Eurobet, ad esempio, la vittoria del nostro cantante è data a 1.60. Seguono il Portogallo (Salvador Sobral canta ‘Amar pelos dois’), a 5,50, e il Belgio (Blance con ‘City lights’), a 10,00. Più indietro Svezia (Robin Bengtsson canta ‘I Can’t Go On’), a 11,00, Australia, a 11,00, Armenia, a 17,00, e Azerbaijan, a 23,00. Snai quota intanto Italia a 1,55, Portogallo a 5,50, Svezia a 12,00, e Armenia e Bulgaria a 15,00. Quote simili per Better: Italia a 1,60, Portogallo a 6,00, Svezia a 12,00, Bulgaria a 15,00 e Azerbaijan a 22,00.

(Immagine da video di Occidentali’s Karma)