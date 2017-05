Chris Froome, il più forte ciclista del mondo che ha vinto tre edizioni del Tour de France, è stato investito di proposito da un automobilista. Lo ha raccontato il corridore del Team Sky sul suo profilo Twitter e Facebook, che ha descritto così la sua disavventura.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I’m okay. Bike totaled. Driver kept going! Sono stato appena colpito di proposito da un guidatore impaziente che mi ha seguito sul marciapiede!Sto bene. Bici sfasciata. Il conducente della macchina ha proseguito la sua marcia.

La foto condivisa da Chris Froome, illeso per fortuna, evidenzia come la sua bicicletta sia stata completamente distrutta dall’impatto col suolo. La descrizione è ironica ma conserva un tratto inquietante. Probabilmente Froome ha descritto come intenzionale l’investimento per il tipo di guida del conducente che l’ha colpito, che da quanto si comprendere ha condotto la sua macchina così vicino alle ruote del ciclista che l’ha speronato. Il corridore della Sky si trova in Francia, dove si sta allenando per prepararsi al Giro del Delfinato, corsa che Froome affronta con il dichiarato proposito di allenarsi al meglio per il Tour de France. Chris Froome ha vinto le ultime due edizioni della corsa che assegna la maglia gialla al primo corridore arrivato, ed è considerato ancora il grande favorito per l’edizione di quest’anno.