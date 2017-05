Le foto della spazzatura di Roma invadono la bacheca Facebook di Virginia Raggi

Le foto della spazzatura di Roma hanno invaso la bacheca di Virginia Raggi. Il sindaco aveva condiviso un video dell’assessore Pinuccia Montanari, che spiegava come nella capitale non ci fosse un’emergenza rifiuti. La componente della giunta Raggi replicava in particolar modo a Matteo Renzi, che nel suo primo discorso da nuovo segretario del PD aveva annunciato la mobilitazione dei volontari democratici per ripulire Roma. Una trovata propagandistica secondo Pinuccia Montanari. come rimarca alla fine del video.

In primo luogo è bene ricordare a tutti i cittadini romani che non c’è assolutamente emergenza rifiuti. Roma non ha mai avuto un Piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Noi in pochi mesi abbiamo approvato e stiamo attuando un Piano che prevede l’obiettivo di raggiungere il 70% di raccolta differenziata. Quindi la situazione attuale di criticità sarà risolta in pochi giorni. Abbiamo ereditato una situazione impiantistica assolutamente molto fragile e quindi dobbiamo, anche in termini di sistema, fare una programmazione seria. Ed è quello che stiamo facendo con il nostro Piano. Quello che suggerisce Renzi è solo uno spot elettorale. I romani non vogliono più essere presi in giro come è stato negli ultimi venti anni. Buttino giù la maschera. Renzi, il Governo e la Regione Lazio dicano dove vogliono fare la discarica e l’inceneritore, perché è questo quello che vogliono

Le parole dell’assessore, condivise dal sindaco, non sono però piaciute alle migliaia di utenti Facebook iscritti alla pagina di Virginia Raggi. Sulla bacheca virtuale del sindaco di Roma, così come in misura minore su quella dell’assessore Montanari, centinaia di persone hanno pubblicato foto che ritraggono sacchi di spazzatura accumulati ai bordi delle strade. Numerosi cittadini rimarcano anche di aver votato M5S alle ultime comunali, ma di esser completamente insoddisfatti per come viene gestita, e per certi versi negata, la situazione dei rifiuti nella capitale. Ecco una selezione delle foto postate nei commenti sulla bacheca Facebook di Virginia Raggi e Pinuccia Montanari.

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO PERI