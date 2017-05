Il 2016, tutti lo ricorderanno, è stato l’anno della comparsa di piagliacci inquietanti in giro per il mondo che si divertivano a intimorire la gente per strada. Quei numerosi avvistamenti , che si sono conclusi anche in maniera tragica, provocando anche alcuni arresti, sono stati chiamati dai media, “clown hysteria”, nome identificativo del fenomeno dilagante. E sulla scia di questi avvenimenti non poteva mancare il ritorno del clown numero uno, quello che ha traumatizzato intere generazioni di bambini, in veste ancora più spaventosa: IT. Prioprio così, 27 anni dopo torna il clown di Stephen King che sarà nelle sale l’8 settembre nella nuova versione del classico che aveva già visto una prima edizione, come miniserie tv in due puntate nel 1990.

Durante gli Mtv Movie & Tv Awards di ieri sera a Los Angeles (in cui hanno trionfato Stranger Things e La bella e la bestia) è stata diffusa un nuovo trailer di It, il film horror tratto dall’omonimo romanzo culto di Stephen King.

Quando nella città di Derry alcuni bambini iniziano a scomparire misteriosamente, il gruppo dei giovani Losers Club (fra cui anche Finn Wolfhard della stessa serie Stranger Things) inizia le ricerche per conto proprio e s’imbatte nella fognatura in cui risiede il terribile mostro che assume le sembianze del clown Pennywise, interpretato da Bill