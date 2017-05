Gianni Morandi, concerto improvvisato con gli artisti di strada a Torino | VIDEO

Mattatore sui social network, Gianni Morandi non si smentisce mai e pubblica un video di un’esibizione improvvisata in strada a Torino, tra i portici della centrale via Roma. Subito tanta gente pronta a scattare foto e a girare video con i telefoni cellulari, per uno spettacolo davvero inedito.

Torino. #nuovotour #unbuonincasso #artistidistrada Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: 8 Mag 2017 alle ore 01:28 PDT

Accompagnato alla chitarra da due musicisti, Gianni Morandi si è esibito sulle note di due grandi successi del passato, «Scende la pioggia» e «Se perdo anche te», conquistando con la sua simpatia tutti i passanti.

(FOTO E VIDEO: @morandi_official)