Non solo social network, in arrivo la Facebook tv: sfida a Netflix e Amazon

Lo abbiamo conosciuto come sito ricco di profili personali e pagine fan. Presto potremmo conoscerlo come editore televisivo. Dopo YouTube e Twitter a quanto pare anche Facebook è pronto a scendere in campo con una sua tv e a sfidare colossi come Netflix, Hulu e Amazon. Secondo indiscrezioni raccolte dal sito Business Insider, il social network (che vanta quasi 2 miliardi di utenti in tutto il mondo) sta lavorando a 24 show originali da trasmettere in streaming sulla sua piattaforma sociale, e quindi in grado di raggiungere una vastissima platea su scala globale.

FACEBOOK TV, SOCIAL AL LAVORO PER 24 SHOW IN STREAMING

La Facebook-tv dovrebbe debuttare già a metà giugno. Stando a quanto si legge su BI, la piattaforma sarebbe al lavoro su produzioni di fascia alta, paragonabili a fortunate serie tv come House of Cards e Scandal, ma anche su produzioni minori. Facebook, ad esempio, avrebbe il via libera per un programma di Conde Nast Entertainment che propone appuntamenti romantici fra persone prima in realtà virtuale e poi nella vita reale. L’obiettivo di Facebook sarebbe innanzitutto quello di non cedere terreno al rivale Snapchat per l’attenzione dei giovanissimi. Anche Snapchat infatti avrebbe stretto accordi con produttori ed emittenti per portare nuove serie tv sulla sua app. Avrebbero già firmato broadcaster del calibro di Bbc ed Espn.

(Foto da archivio Ansa. Credit: Armin Durgut via ZUMA Wire)