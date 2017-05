Attenzione contiene spoiler!

Ogni mese Netflix sfoggia stagioni di serie tv sempre seguite e di successo. Anche stavolta non mancherà un colpo con la seconda stagione di 13 Reasons Why, la serie più chiacchierata e discussa degli ultimi tempi. Lo show ha fatto scalpore per l’aver trattato temi attuali, piuttosto forti, tanto da valerle il rating TV-MA. E dopo le prime voci di un possibile rinnovo, arriva oggi la conferma ufficiale di una seconda stagione.

A dare la notizia è stata la prodruttrice Selena Gomez tramite un post sul suo profilo Instagram. A questo si aggiunge il commento: «La storia non è finita. La seconda stagione di #13ReasonsWhy sta arrivando».

guarda il trailer:

Their story isn’t over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) in data: 7 Mag 2017 alle ore 08:00 PDT

13 REASONS WHY – IL PLOT DELLA PRIMA STAGIONE

La prima stagione della serie, tratta dall’omonimo libro di Jay Asher, ripercorre gli eventi che hanno portato Hannah Baker al suicidio, tra bullismo, isolamento e stupri. Con la sua morte, presentata sin dall’inizio della serie, siamo obbligati a seguire Clay Jensen mentre scopre, tramite le audiocassette lasciate dalla sua compagna di scuola, cosa le è successo.

Mentre Tredici offre comunque un senso di chiusura, pur lasciando in sospeso alcuni avvenimenti incorniciati in uno strano finale aperto, la seconda stagione sarebbe obbligata a riprendere i diversi personaggi secondari e approfondirne i risvolti degli eventi sulla loro vita. La paura è che si possa cadere nel già visto, perdendo quel plus che ha reso così discussa.

(foto da Fb 13 Reasons Why, official account)