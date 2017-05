Matteo Salvini è uno dei politici italiani di maggior successo su Facebook. Il leader della Lega Nord ha quasi 2 milioni di fan – oltre 300 mila follower su Twitter – aggiornati costantemente dal suo profilo. Numerosi post di Salvini hanno la capacità di diventare virali grazie al loro significativo engagement. Buona parte del successo del profilo Facebook di Salvini è merito di Luca Morisi, un esperto di comunicazione online che cura da tempo i social per il leader leghista. La società di Morisi, Sistema Intranet, è pagata 300 mila euro l’anno dalla Lega Nord per gestite i canali social del partito, inclusi quelli di Salvini. Report però svelerà nella puntata di stasera, anticipata da un articolo del Fatto Quotidiano, come una fonte cospicua di guadagni per Sistema Intranet siano gli appalti nella sanità lombarda. Diverse Asl della regione guidata da Maroni e da tempo governata dalla Lega avrebbero affidato appalti senza gara, possibili per importi inferiori ai 40 mila euro, a Sistema Intranet, per il rifacimento dei loro portali online. Secondo Report la società del social media manager di Salvini avrebbe ottenuto un giro d’affari di circa un milione di euro dal 2009 al 2016. Per la trasmissione di Rai 3 molte di queste commesse sono state facilitate dai rapporti politici esistenti tra manager di area leghista e Luca Morisi, in passato segretario provinciale del Carroccio nella provincia di Mantova. Report rimarca in particolare i diversi appalti assegnati a Sistema Intranet dalle Asl guidate dal manager Mauro Borelli, direttore generale di una Asl prima a Mantova e ora in Franciacorta, in provincia di Brescia. Nell’aprile del 2016 l’azienda sanitaria guidata da Borelli in Franciacorta avrebbe assegnato alla società di Morisi la realizzazione del sito internet per 35 mila euro. Matteo Salvini è stato interrogato in merito agli appalti affidati a Sistema Intranet nella sanità lombarda. Il leader della Lega ha rimarcato come la società di Morisi da tempo collabori con molte realtà istituzionali, che si affidano a Sistema Intranet anche in ragione del giudizio positivo sul loro lavoro. Foto copertina: ANSA / MATTEO BAZZI