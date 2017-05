La squallida battuta di Mario Adinolfi contro Emmanuel Macron

Mario Adinolfi ha preso in giro Emmanuel Macron appena il leader di En Marche è stato eletto presidente della Repubblica francese. Il giornalista e attivista politico ha definito Macon il primo presidente donna eletto nella storia della Francia. Una evidente, e squallida, allusione alla presunta omosessualità dell’ottavo capo di Stato eletto direttamente dai cittadini transalpini nella storia della cosiddetta V° Repubblica. Da mesi diversi siti di bufale diffondono articoli sull’omosessualità di Macron, una falsa notizia originatasi anche alla luce della relazione con una donna più anziana di lui. Emmanuel Macron ha sempre smentito queste notizie, ma per Adinolfi ciò non conta, evidentemente.