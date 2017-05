Marine Le Pen ha accusato la sconfitta elettorale. Mentre Macron è stato eletto come nuove presidente la leader di estrema destra ha posto la parola fine al Front National.

Le Pen ha sottolineato come tra primo e secondo turno sia cambiato il panorama politico francese, con un dialogo diverso tra patrioti e mondialisti. La numero uno di FN ha annunciato una evoluzione del Front National, un cambiamento che forse porterà alla sua scomparsa, una sorta di nuovo partito dei patrioti. Ha fatto un annuncio di poche parole, che sarà spiegato nei prossimi giorni. Ora Le Pen scommette su una opposizione unita.

I understood that is the end of the Front Nationale

Making an alliance with Dupont and others pic.twitter.com/VQ3OYYMhWa

