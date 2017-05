Le Pen e l’accesso negato a decine di giornalisti per la serata elettorale

Non sono ancora usciti i primi risultati e ci sono già polemiche. A una decina di testate è stato negato l’accesso allo Chalet du Lac del Bois de Vincennes, a Parigi, dove si svolge la serata elettorale del Front National. A causa dello spazio ridotto sembra siano stati scelti alcuni giornali che potranno seguire dal vivo la sfida tra Macron e Marine Le Pen. Un trattamento riservato che ha lasciato fuori anche grandi media.

Liberation ha annunciato che non sarà presente per solidarietà alla serata organizzata in occasione del ballottaggio dal partito della candidata alle presidenziali Marine Le Pen, e stessa cosa ha annunciato il settimanale Les Inrocks. Tra le testate escluse ci sono StreetPress, Mediapart, Politico, Rue89, Charlie Hebdo, Buzzfeed, les Jours, Quotidien, Explicite e alcuni media stranieri. «Queste misure antidemocratiche e contrarie alla libertà di informare devono finire, così come l’intimidazione dei giornalisti negli incontri», ha riportato Le Parisien.

(in copertina foto da archivio Ansa. Credit: Visual via ZUMA Press)